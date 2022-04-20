Посетитель и охранник магазина устроили перестрелку в Москве

На востоке Москвы у магазина «Перекресток» произошла перестрелка между охранником и покупателем. Как сообщает РЕН ТВ, зачинщиком стал посетитель, который достал оружие на улице и начал стрелять в сотрудника магазина.
Согласно кадрам с места происшествия, конфликт произошел на улице, возле входа в магазин. В ответ на стрельбу охранник тоже достал пистолет и открыл ответный огонь. После выстрелов нападавший скрылся с места происшествия, спрятав оружие. Испуганные очевидцы вызвали полицию. Из-за чего произошел конфликт пока неизвестно.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, что 1 апреля пять человек устроили перестрелку в ходе бытового конфликта на востоке Москвы на 2-й Владимирской улице. В результате один из них получил ранение и был госпитализирован. Остальные участники «разборок» скрылись.