Посетитель и охранник магазина устроили перестрелку в Москве

На востоке Москвы у магазина «Перекресток» произошла перестрелка между охранником и покупателем. Как сообщает РЕН ТВ, зачинщиком стал посетитель, который достал оружие на улице и начал стрелять в сотрудника магазина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно кадрам с места происшествия, конфликт произошел на улице, возле входа в магазин. В ответ на стрельбу охранник тоже достал пистолет и открыл ответный огонь. После выстрелов нападавший скрылся с места происшествия, спрятав оружие. Испуганные очевидцы вызвали полицию. Из-за чего произошел конфликт пока неизвестно.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства происшествия уточняются.