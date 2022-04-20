В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
22 минуты назад

Посетитель и охранник магазина устроили перестрелку в Москве

Елена Прошина

На востоке Москвы у магазина «Перекресток» произошла перестрелка между охранником и покупателем. Как сообщает РЕН ТВ, зачинщиком стал посетитель, который достал оружие на улице и начал стрелять в сотрудника магазина.

Посетитель и охранник магазина устроили перестрелку в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно кадрам с места происшествия, конфликт произошел на улице, возле входа в магазин. В ответ на стрельбу охранник тоже достал пистолет и открыл ответный огонь. После выстрелов нападавший скрылся с места происшествия, спрятав оружие. Испуганные очевидцы вызвали полицию. Из-за чего произошел конфликт пока неизвестно.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что 1 апреля пять человек устроили перестрелку в ходе бытового конфликта на востоке Москвы на 2-й Владимирской улице. В результате один из них получил ранение и был госпитализирован. Остальные участники «разборок» скрылись.

Происшествия,X5 Retail Group,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители