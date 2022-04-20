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16 минут назад

Владелец гостиницы «Измайлово» в Москве попал в реанимацию

Елена Прошина

Владелец гостиницы «Измайлово» госпитализирован в Москве после падения с лестницы. Как сообщает Telegram-канал «112», 79-летний Октай Сафар-заде оступился, когда поднимался к себе в квартиру в переулке Сивцев Вражек.

Владелец гостиницы «Измайлово» в Москве попал в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина упал с высоты четвертой ступени, ударился о каменный пол и потерял сознание. Прохожие подняли пенсионера. После Сафар-заде экстренно доставили в больницу, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины.

Напомним, что в конце марта в столичном аэропорту Шереметьево мужчина получил травмы и был госпитализирован после падения на него гипсокартонной перегородки.

Конструкция отделяла строящуюся железнодорожную станцию от пешеходного перехода между терминалами. Перегородка обрушилась на проходившего мимо мужчину. После оказания первой помощи его отвезли в больницу.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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