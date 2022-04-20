Владелец гостиницы «Измайлово» в Москве попал в реанимацию

Владелец гостиницы «Измайлово» госпитализирован в Москве после падения с лестницы. Как сообщает Telegram-канал «112», 79-летний Октай Сафар-заде оступился, когда поднимался к себе в квартиру в переулке Сивцев Вражек.

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Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина упал с высоты четвертой ступени, ударился о каменный пол и потерял сознание. Прохожие подняли пенсионера. После Сафар-заде экстренно доставили в больницу, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины.

Напомним, что в конце марта в столичном аэропорту Шереметьево мужчина получил травмы и был госпитализирован после падения на него гипсокартонной перегородки.