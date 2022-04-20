В центре Москвы произошло задымление

Задымление произошло в ярморочном павильоне на Тверской площади в Москве около памятника Юрию Долгорукому, напротив здания правительства столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах, снятых очевидцами, видно, что дым затянул почти всю площадь — он шел со стороны ярморочных помещений справа от памятника Юрию Долгорукому.

Позднее ТАСС сообщил, что спасатели ликвидировали задымление на территории ярмарки, пострадавших в инциденте нет. Причины происшествия уточняются.

Напомним, что 1 марта в Мытищах пять авто пострадали в результате пожара на подземной стоянке жилого комплекса. Огонь полностью уничтожил три автомобиля, еще два повредили. Огонь охватил около 80 квадратных метров территории.