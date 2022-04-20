В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
1 час назад

В центре Москвы произошло задымление

Елена Прошина

Задымление произошло в ярморочном павильоне на Тверской площади в Москве около памятника Юрию Долгорукому, напротив здания правительства столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах, снятых очевидцами, видно, что дым затянул почти всю площадь — он шел со стороны ярморочных помещений справа от памятника Юрию Долгорукому.

Позднее ТАСС сообщил, что спасатели ликвидировали задымление на территории ярмарки, пострадавших в инциденте нет. Причины происшествия уточняются.

Напомним, что 1 марта в Мытищах пять авто пострадали в результате пожара на подземной стоянке жилого комплекса. Огонь полностью уничтожил три автомобиля, еще два повредили. Огонь охватил около 80 квадратных метров территории.

В Сети появлялись сообщения о том, что одна из машин взорвалась, однако спасатели опровергли эту информацию. Люди в происшествии не пострадали.

Происшествия,Видео,Юрий Долгорукий,Правительство Москвы,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители