В Тульской области 64-летняя пенсионерка потушила Вечный огонь. Инцидент произошел на площади Победы в городе Узловая. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший соответствующее видео.

Пожилая женщина пришла к мемориальному комплексу и засыпала огонь солью. Нарушительницу удалось установить по записям с камер видеонаблюдения, после чего она была задержана правоохранителями. Пенсионерка заявила полицейским, что ничего не помнит, она просто совершала прогулку.