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35 минут назад

Пенсионерка потушила Вечный огонь в Тульской области. Видео

Александр Кузьмин

В Тульской области 64-летняя пенсионерка потушила Вечный огонь. Инцидент произошел на площади Победы в городе Узловая. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший соответствующее видео.

Пожилая женщина пришла к мемориальному комплексу и засыпала огонь солью. Нарушительницу удалось установить по записям с камер видеонаблюдения, после чего она была задержана правоохранителями. Пенсионерка заявила полицейским, что ничего не помнит, она просто совершала прогулку.

Сейчас женщине грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 214 УК России «Вандализм». Ее направят на психиатрическую экспертизу. Задержанная россиянка не стоит на учете в психоневрологическом диспансере, однако по заверениям соседей, у нее наблюдаются признаки деменции, отмечает источник.

Происшествия,Видео,
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