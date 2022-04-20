Более 150 человек эвакуировали на Кузбассе из-за пожара на фабрике

Работников углеобогатительной фабрики "Анжерская" в Кемеровской области эвакуировали из-за пожара в цеху предприятия. Открытое горение ликвидировано на площади 50 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"Поступил сигнал о возгорании в здании цеха горно-обогатительной фабрики. Люди самостоятельно эвакуировались, по оперативным данным, пострадавших нет. В настоящий момент открытое горение ликвидировано на площади 50 кв. м", - сказали в пресс-службе.

К ликвидации пожара привлекались шесть отделений пожарной охраны. По данным источника ТАСС в экстренных службах, было эвакуировано около 150 работников.