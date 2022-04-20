В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
16 минут назад

Майор полиции зарезал россиянина после ДТП

Lenta.ru

В городе Батайске после ДТП произошло убийство: водитель зарезал другого. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Майор полиции зарезал россиянина после ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возбуждено уголовное дело об убийстве против 40-летнего местного жителя. Он — майор полиции, ранее возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Батайска, уточняет издание 161.RU. По предварительным данным, в момент совершения преступления экс-полицейский находился под действием наркотических веществ.

По версии следствия, 19 апреля на улице Клары Цеткин подозреваемый в ходе дорожного конфликта ударил ножом в грудь 38-летнего россиянина, который скончался в больнице от полученного ранения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия,Следственный комитет,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители