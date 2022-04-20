Майор полиции зарезал россиянина после ДТП

В городе Батайске после ДТП произошло убийство: водитель зарезал другого. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

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Возбуждено уголовное дело об убийстве против 40-летнего местного жителя. Он — майор полиции, ранее возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Батайска, уточняет издание 161.RU. По предварительным данным, в момент совершения преступления экс-полицейский находился под действием наркотических веществ.

По версии следствия, 19 апреля на улице Клары Цеткин подозреваемый в ходе дорожного конфликта ударил ножом в грудь 38-летнего россиянина, который скончался в больнице от полученного ранения.