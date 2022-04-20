Мужчина облил тещу кислотой

Кислотой облил свою 56-летнюю тещу 36-летний зять в хостеле на востоке Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Фото: Телеграм-канал «112» Телеграм-канал «112»

Согласно имеющимся данным, мужчина выплеснул химическое вещество в лицо женщине, с дочерью которой он в данный момент разводится, через окно первого этажа.

По информации телеканала РЕН ТВ, таким образом зять решил отомстить теще, которая нередко являлась инициатором конфликтов в семье. Пострадавшая с химическими ожогами лица и рук госпитализирована. Злоумышленник объявлен в розыск.