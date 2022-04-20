«У нас всё нормально, ничего страшного не произошло. Дети учатся, столовая работает — там всё уже убрали. Просто кран сорвало. Детям, конечно, было интересно, все смотрели и на телефоны снимали. На видео дети кричат, но на самом деле там ничего такого», – прокомментировали случившееся в администрации школы «Подъему».