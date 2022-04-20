У представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста

У здания представительства ЕС в Москве прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в акции приняли участие члены общественной организации «Офицеры России», она приурочена к высылке из России 18 европейских дипломатов.
Согласно мнению участников акции, ЕС является подстрекателем украинского нацизма.
Ранее в МИД России заявили, что российская сторона приняла решение об ответной высылке из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.
5 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решил выслать ряд сотрудников постпредства России при Европейском союзе.