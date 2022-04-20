У представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста

У здания представительства ЕС в Москве прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в акции приняли участие члены общественной организации «Офицеры России», она приурочена к высылке из России 18 европейских дипломатов.