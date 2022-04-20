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1 час назад

У представительства Евросоюза в Москве прошла акция против антироссийской политики ЕС

RT на русском

У здания представительства ЕС в Москве прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей.

У представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в акции приняли участие члены общественной организации «Офицеры России», она приурочена к высылке из России 18 европейских дипломатов.

Согласно мнению участников акции, ЕС является подстрекателем украинского нацизма.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона приняла решение об ответной высылке из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.

5 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решил выслать ряд сотрудников постпредства России при Европейском союзе.

Происшествия,Жозеп Боррель,МИД России,ЕС,
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