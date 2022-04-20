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54 минуты назад

Планировавшие массовое убийство в школе Саратова подростки получили срок

Lenta.ruиещё 2

Заводской суд Саратова вынес приговор двум подросткам по делу о подготовке ими массового убийства в местной школе. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов Александр Федулов.

Подростки, планировавшие массовые убийства в школе, получили срок
Фото: ТАССТАСС

По его словам, несовершеннолетним назначено условное наказание сроком на три года каждому. Защита не собирается обжаловать приговор.

26 февраля 2020 года ФСБ сообщила о предотвращении вооруженного нападения двух подростков на школу Саратова. Задержанные 2005 года рождения состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Их поймали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Помимо огнестрельного оружия подростки планировали использовать при нападении на школу самодельные зажигательные смеси.

На допросе подозреваемые по имени Евгений и Игорь заявили, что преступление планировали из мести. На видео сотрудник ФСБ спрашивает подростка:

«Какое количество людей вы планировали убить?»

Евгений отвечает:

«Мне все равно, Игорь рассчитывал убить примерно 40 человек».

Нападение было запланировано на май.

Происшествия,Александр Федулов,ФСБ,
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