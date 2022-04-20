ФСБ разгромила террористическую ячейку на Урале

Все задержанные — уроженцы Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ , они действовали по оказанию зарубежных эмиссаров. В задачи вербовщиков входило распространению идеологии террористов среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

Ранее жителю Крыма назначили 17 лет колонии за создание террористической ячейки и подготовку к насильственному захвату власти. По данным суда, Эмиль Зиядинов был приверженцем «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и возглавил ячейку этой организации. Он вел пропагандистскую работу среди жителей Крыма, склонял их к вступлению в ряды участников.