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26 минут назад

Падение каршеринга в реку в Петербурге попало на видео

Александр Кузьмин

В Петербурге автомобиль каршеринга пробил ограждение набережной реки Фонтанки и упал в воду. На произошедший минувшей ночью инцидент обращает внимание Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший соответствующее видео.

«На место пришлось выезжать службам и доставать авто со дна. В салоне были двое — предварительно, они серьезно не пострадали. Хотя состояние машины неутешительно», – отмечает источник.

По предварительным данным, управлявший машиной водитель находился в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже оставлял место ДТП.

Происшествия,Видео,
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