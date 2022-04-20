В Петербурге автомобиль каршеринга пробил ограждение набережной реки Фонтанки и упал в воду. На произошедший минувшей ночью инцидент обращает внимание Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший соответствующее видео.
«На место пришлось выезжать службам и доставать авто со дна. В салоне были двое — предварительно, они серьезно не пострадали. Хотя состояние машины неутешительно», – отмечает источник.
По предварительным данным, управлявший машиной водитель находился в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже оставлял место ДТП.