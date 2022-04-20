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15 минут назад

Башкирского сотрудника ГИБДД и его супругу нашли мертвыми в квартире

Газета.Ruиещё 3

В Республике Башкирия в квартире нашли тела 33-летнего сотрудника ГИБДД, его 31-летней супруги и их домашних питомцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Сотрудника ГИБДД и его супругу нашли мертвыми в квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 19 апреля 2022 года в городе Кумертау. Инспектор не вышел на работу — у него была утренняя смена. Коллеги по службе забеспокоились о том, что могло что-то произойти и поехали проверить к нему домой. Дверь им никто не открыл, ответов на телефонные звонки также не последовало.

"Было принято решение вскрыть квартиру, где были найдены тела сотрудника и его жены, а также домашних животных", — уточнили в ведомстве.

В Кумертау направлены сотрудники аппарата МВД по республике для расследования, назначена служебная проверка.

"Не исключено, что погибшие стали жертвами несчастного случая, связанного с неисправностью газового оборудования", — добавили в МВД.

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Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае сотрудник ГИБДД поскользнулся и случайно застрелил убегающего водителя.

Происшествия,ГИБДД,
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