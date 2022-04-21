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51 минуту назад

В 130 муниципальных образованиях России введён особый противопожарный режим

RT на русскомиещё 1

Особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введён на территории 130 муниципальных образований России.

В России введён противопожарный режим в 130 муниципальных образованиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время особый противопожарный режим введён в 130 муниципальных образованиях», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что на данных территориях введены дополнительные меры пожарной безопасности, препятствующие распространению лесных пожаров.

Ранее специалисты МЧС ввели особый противопожарный режим в 13 регионах России.

По последним данным, на территории России зарегистрировано 48 очагов лесных пожаров.

Происшествия,Пожар в Уссурийске,МЧС России,
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