В России введён противопожарный режим в 130 муниципальных образованиях

Особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введён на территории 130 муниципальных образований России.
«В настоящее время особый противопожарный режим введён в 130 муниципальных образованиях», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что на данных территориях введены дополнительные меры пожарной безопасности, препятствующие распространению лесных пожаров.
Ранее специалисты МЧС ввели особый противопожарный режим в 13 регионах России.
По последним данным, на территории России зарегистрировано 48 очагов лесных пожаров.