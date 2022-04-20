Моряков обнаружили мертвыми на авианосце ВМС США "Джордж Вашингтон"

Три моряка, служивших на авианосце ВМС США "Джордж Вашингтон", были найдены мертвыми в течение одной недели. Об этом сообщила во вторник вечером телекомпания NBC со ссылкой на представителя военно-морских сил Роберта Майерса.

Фото: U.S. Navy U.S. Navy

Авианосец сейчас проходит ремонт на судостроительной верфи в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния).

Два моряка были обнаружены мертвыми 9 и 10 апреля. Третьего нашли без создания в минувшую пятницу. Его доставили в госпиталь, где была констатирована смерть. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, между тремя случаями не просматривается какой-то связи.