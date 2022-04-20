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35 минут назад

Моряков обнаружили мертвыми на авианосце ВМС США "Джордж Вашингтон"

ТАССиещё 3

Три моряка, служивших на авианосце ВМС США "Джордж Вашингтон", были найдены мертвыми в течение одной недели. Об этом сообщила во вторник вечером телекомпания NBC со ссылкой на представителя военно-морских сил Роберта Майерса.

Моряков обнаружили мертвыми на авианосце ВМС США "Джордж Вашингтон"
Фото: U.S. NavyU.S. Navy

Авианосец сейчас проходит ремонт на судостроительной верфи в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния).

Два моряка были обнаружены мертвыми 9 и 10 апреля. Третьего нашли без создания в минувшую пятницу. Его доставили в госпиталь, где была констатирована смерть. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, между тремя случаями не просматривается какой-то связи.

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ВМС сотрудничают со следователями и местными властями для установления причин произошедшего, сообщил представитель военно-морских сил.

Происшествия,Джон Кирби,Джордж Вашингтон,Пентагон,
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