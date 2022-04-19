Мужчина облил кислотой тещу в московском хостеле

Стали известны подробности инцидента, во время которого в московском хостеле женщине облили лицо кислотой. Как сообщает РЕН ТВ, нападавшим оказался зять женщины, который сейчас разводится с ее дочерью.

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По информации телеканала, у пары происходили конфликты в семье. Кроме того, у них есть ребенок. Сейчас пострадавшая женщина находится в больнице с химическими ожогами лица и рук. Причина, по которой мужчина решил отомстить матери своей супруги, не уточняется.

Напомним, что инцидент произошел в хостеле на востоке Москвы вечером 20 апреля. 56-летней женщине брызнули кислотой с улицы в окно.