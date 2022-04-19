Мужчина облил кислотой тещу в московском хостеле

Стали известны подробности инцидента, во время которого в московском хостеле женщине облили лицо кислотой. Как сообщает РЕН ТВ, нападавшим оказался зять женщины, который сейчас разводится с ее дочерью.
По информации телеканала, у пары происходили конфликты в семье. Кроме того, у них есть ребенок. Сейчас пострадавшая женщина находится в больнице с химическими ожогами лица и рук. Причина, по которой мужчина решил отомстить матери своей супруги, не уточняется.
Напомним, что инцидент произошел в хостеле на востоке Москвы вечером 20 апреля. 56-летней женщине брызнули кислотой с улицы в окно.
Ранее, 21 марта, в подмосковном Домодедово неизвестный плеснул, предположительно, серной кислотой в мужчину, женщину и проходившего мимо ребенка. Все трое человек, с химическими ожогами различных частей тела попали в больницу. Полиция возбудила уголовное дело в отношении нападавшего уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК РФ).