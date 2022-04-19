В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
51 минуту назад

Мужчина облил кислотой тещу в московском хостеле

Елена Прошина

Стали известны подробности инцидента, во время которого в московском хостеле женщине облили лицо кислотой. Как сообщает РЕН ТВ, нападавшим оказался зять женщины, который сейчас разводится с ее дочерью.

Мужчина облил кислотой тещу в московском хостеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации телеканала, у пары происходили конфликты в семье. Кроме того, у них есть ребенок. Сейчас пострадавшая женщина находится в больнице с химическими ожогами лица и рук. Причина, по которой мужчина решил отомстить матери своей супруги, не уточняется.

Напомним, что инцидент произошел в хостеле на востоке Москвы вечером 20 апреля. 56-летней женщине брызнули кислотой с улицы в окно.

Ранее, 21 марта, в подмосковном Домодедово неизвестный плеснул, предположительно, серной кислотой в мужчину, женщину и проходившего мимо ребенка. Все трое человек, с химическими ожогами различных частей тела попали в больницу. Полиция возбудила уголовное дело в отношении нападавшего уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК РФ).

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители