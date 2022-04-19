Военный открыл огонь из автомата в Брянской области

Военнослужащий в Брянской области открыл огонь в воздух из автомата и угнал авто. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным Telegram-канала, 23-летний контрактник Александр, житель Челябинской области, оказался в Брянской области в апреле этого года в связи с прохождением службы. Мужчина 18 апреля сорвался — он выпустил в воздух очередь из автомата на железнодорожной станции Унеча. После чего пошел к жилым домам, где отобрал у первого встретившегося местного жителя ключи от машины и угнал VolksWagen Passat красного цвета.

Через час срочника задержали в соседнем районе. По предварительным данным, никто не пострадал. Экспертиза показала, что он выпил — в его крови нашли чуть более 0,45 промилле. Мужчина пояснил, что соскучился по дому и захотел вернуться в Челябинскую область.