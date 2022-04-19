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1 час назад

Стали известны подробности о личности стрелявшего в инспектора ДПС

Lenta.ru

Выстреливший в грудь инспектору ДПС житель Волгограда был неоднократно судим, в том числе и за преступления против личности. Об этом пишет издание v1.ru.

Стали известны подробности о личности стрелявшего в инспектора ДПС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что 13 апреля в 22:15 на посту ДПС «Червленое» на трассе Волгоград — Сальск стражи порядка остановили автомобиль «Лада Приора» для проверки документов. В салоне находились водитель и пассажир, у которого не оказалось с собой паспорта. Из-за этого его пригласили в служебное помещение. Там он достал травматический пистолет и выстрелил в полицейского, после чего попытался сбежать. Понимая, что ему не удастся скрыться, фигурант совершил попытку суицида и спустя время он скончался в больнице.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим. Также стало известно, что он общался с девушкой, которая с 8 апреля перестала выходить на связь. 15 апреля с заявлением о ее безвестном исчезновении обратился ее отец.

Полицейские и следователи нашли свидетелей, которые вечером 8 апреля видели юную волгоградку на пути к дому фигуранта. При осмотре подвала этого дома криминалисты СКР нашли тело погибшей и следы вещества бурого цвета.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Следственный комитет,ГИБДД,
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