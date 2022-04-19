Застреливший спасателя пенсионер в Подмосковье может избежать наказания

79-летний Юрий Иванов, который застрелил спасателя в Одинцове, может избежать тюремного заключения. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина долгое время страдает от шизофрении, из-за чего его вместо тюрьмы направят в закрытую психиатрическую больницу.

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Соседи пенсионера часто жаловались на его поведение. Из-за смерти жены Иванов начал часто выпивать, что подкосило его ментальное здоровье. И если сперва жильцы слышали, как мужчина громко разговаривает сам с собой, то позже он начал бегать по дому, ломиться в квартиры, поджигать двери и кричать, что его кто-то «облучает».

Напомним, что 17 апреля Иванов застрелил спасателя через дверь, когда сотрудник МЧС помогал полицейским вскрывать дверь. Пуля попала в сердце, и мужчина скончался на месте. После этого пенсионер попытался покончить с собой, однако у него это не удалось.