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1 час назад

Застреливший спасателя пенсионер в Подмосковье может избежать наказания

Елена Прошина

79-летний Юрий Иванов, который застрелил спасателя в Одинцове, может избежать тюремного заключения. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина долгое время страдает от шизофрении, из-за чего его вместо тюрьмы направят в закрытую психиатрическую больницу.

Застреливший спасателя пенсионер в Подмосковье может избежать наказания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соседи пенсионера часто жаловались на его поведение. Из-за смерти жены Иванов начал часто выпивать, что подкосило его ментальное здоровье. И если сперва жильцы слышали, как мужчина громко разговаривает сам с собой, то позже он начал бегать по дому, ломиться в квартиры, поджигать двери и кричать, что его кто-то «облучает».

Напомним, что 17 апреля Иванов застрелил спасателя через дверь, когда сотрудник МЧС помогал полицейским вскрывать дверь. Пуля попала в сердце, и мужчина скончался на месте. После этого пенсионер попытался покончить с собой, однако у него это не удалось.

Дома у Иванова нашли два самодельных огнестрельных оружия и 21 охотничий патрон. Зачем мужчине с психическим заболеванием подобный арсенал выясняет полиция.

Происшествия,Юрий Иванов,
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