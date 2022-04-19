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52 минуты назад

Российские полицейские избили до смерти бывшего сотрудника ФСБ

Lenta.ru

В Нижнем Новгороде оперативник, следователь и их знакомый избили до смерти подполковника органов безопасности в отставке. Об этом пишет Mash.

Российские полицейские избили до смерти бывшего сотрудника ФСБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии издания, начальник службы безопасности нижегородского метро, который раньше работал в ФСБ, после посиделок с друзьями вызвал такси. Водитель отказался его везти, так как мужчина был сильно пьян. Его супруга уговаривала мужа сесть в другой автомобиль, но тот продолжал конфликт с таксистом. Тогда россиянка уехала сама.

После этого водитель, который оказался бывшим полицейским, довез потерпевшего до одного из отделов полиции, где попросил оперативника, следователя и одного из экс-сотрудников проучить настойчивого клиента. Тот, по сведениям источников, обматерил оппонентов, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Затем между мужчинами завязалась драка.

После инцидента в отделе у пострадавшего не приняли заявление и отказались вызывать ему скорую. На следующий день он скончался в больнице. По факту случившегося проводится проверка.

Происшествия,ФСБ,
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