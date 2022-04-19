В Сочи оползень перекрыл дорогу грунтом и поваленными деревьями

Оползень сошел на дорогу в районе поселка Красная Воля в Адлерском районе во вторник. Проезжая часть перекрыта грунтом и поваленными деревьями, сообщает пресс-служба администрации города.
Завершить работы планируют до конца суток. Сейчас введено реверсное движение.
"19 апреля на автодороге в районе поселка Красная Воля в Адлерском районе сошел оползень. В результате грунтом и поваленными деревьями была перекрыта проезжая часть. На место <...> выехали специалисты для аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ", - говорится в распространенном сообщении.
Дорогу расчищают с помощью экскаватора-погрузчика и фронтального погрузчика.