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1 час назад

В Сочи оползень перекрыл дорогу грунтом и поваленными деревьями

ТАСС

Оползень сошел на дорогу в районе поселка Красная Воля в Адлерском районе во вторник. Проезжая часть перекрыта грунтом и поваленными деревьями, сообщает пресс-служба администрации города.

В Сочи оползень перекрыл дорогу грунтом и поваленными деревьями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Завершить работы планируют до конца суток. Сейчас введено реверсное движение.

"19 апреля на автодороге в районе поселка Красная Воля в Адлерском районе сошел оползень. В результате грунтом и поваленными деревьями была перекрыта проезжая часть. На место <...> выехали специалисты для аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ", - говорится в распространенном сообщении.

Дорогу расчищают с помощью экскаватора-погрузчика и фронтального погрузчика.

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