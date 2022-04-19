Филигранный маневр на КАД в Петербурге попал на видео

На внутреннем кольце перед вантовым мостом, в том самом месте КАД, где очень часто образуются пробки и происходят ДТП, столкнулись, судя по видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщает "Фонтанка" .

Автомобили встали в правом ряду. Автомобиль-цистерна двигался в этом же ряду. Сначала он обошёл легковушку, немного сместившись влево. К дальнейшей встрече с фургоном водитель был не очень готов, но умудрился вписаться в узкий проём между стоящей машиной и отбойником. Ловкий манёвр удался.