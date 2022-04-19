ФСБ раскрыла архивы о нацистском преступнике Черном Федоре из концлагеря

ФСБ раскрыла документы о нацистском преступнике Федоре Федоренко , который в годы Великой Отечественной войны служил в концлагере Треблинка, действовавшем на территории Польши. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ведомства по республике Крым и Севастополю .

Уроженец Джанкоя Федоренко, известный также как Черный Федор, был экстрадирован из США в СССР и за свои преступления предстал перед судом на открытом процессе, состоявшемся в Симферополе в 1986 году. Через девять дней его приговорили к расстрелу. Он был казнен через год в возрасте 79 лет.