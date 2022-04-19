Опубликовано видео погони со стрельбой в Хакасии

Инцидент произошел в поселке Копьево Орджоникидзевского района Хакасии. Правоохранители пытались остановить для проверки документов машину отечественного производства. Однако водитель транспортного средства не подчинился законным требованиям сотрудников ДПС и нажал на педаль газа.

«Началась погоня. Во время преследования водитель грубо нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровья граждан. Проехав поселок, он направился в сторону города Ужура Красноярского края по автомобильной дороге Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое. Инспекторы ДПС приняли решение применить огнестрельное оружие для остановки транспорта», – уточняет портал.

Как выяснилось, за рулем автомобиля находился местный житель, который ранее был судим, а также лишен права управления до конца 2022 года. У мужчины и находившихся вместе с ним его приятелей присутствовали признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования нарушитель отказался. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.