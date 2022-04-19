В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
30 минут назад

Опубликовано видео погони со стрельбой в Хакасии

Александр Кузьмин

В Хакасии полицейским пришлось применить табельное оружие для задержания автомобиля, которым управлял водитель в состоянии опьянения. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео дорожного происшествия.

Инцидент произошел в поселке Копьево Орджоникидзевского района Хакасии. Правоохранители пытались остановить для проверки документов машину отечественного производства. Однако водитель транспортного средства не подчинился законным требованиям сотрудников ДПС и нажал на педаль газа.

«Началась погоня. Во время преследования водитель грубо нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровья граждан. Проехав поселок, он направился в сторону города Ужура Красноярского края по автомобильной дороге Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое. Инспекторы ДПС приняли решение применить огнестрельное оружие для остановки транспорта», – уточняет портал.

Как выяснилось, за рулем автомобиля находился местный житель, который ранее был судим, а также лишен права управления до конца 2022 года. У мужчины и находившихся вместе с ним его приятелей присутствовали признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования нарушитель отказался. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия,Криминал,Видео,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители