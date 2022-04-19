В Омской области подожгли венки на мемориале Победы

Правоохранительные органы Омской области задержали трех местных жителей, которые в понедельник умышленно подожгли венки на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в Исилькуле. Как сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, по факту повреждения мемориала, на котором обгорели мемориальные плиты, возбуждено уголовное дело.

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"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Умышленное повреждение воинских захоронений, а также памятников, <...> увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов")", - сообщила пресс-служба.

По версии следствия, в понедельник днем трое ранее судимых местных жителей в состоянии алкогольного опьянения умышленно подожгли два пластиковых венка на мемориальном комплексе "Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". В результате были повреждены мемориальные плиты, которые обгорели.

Личности злоумышленников были установлены, все они задержаны. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Свои действия мужчины объяснили состоянием алкогольного опьянения. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.