В Омской области подожгли венки на мемориале Победы

Правоохранительные органы Омской области задержали трех местных жителей, которые в понедельник умышленно подожгли венки на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в Исилькуле. Как сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, по факту повреждения мемориала, на котором обгорели мемориальные плиты, возбуждено уголовное дело.
"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Умышленное повреждение воинских захоронений, а также памятников, <...> увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов")", - сообщила пресс-служба.
По версии следствия, в понедельник днем трое ранее судимых местных жителей в состоянии алкогольного опьянения умышленно подожгли два пластиковых венка на мемориальном комплексе "Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". В результате были повреждены мемориальные плиты, которые обгорели.
Личности злоумышленников были установлены, все они задержаны. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Свои действия мужчины объяснили состоянием алкогольного опьянения. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Как добавили в пресс-службе прокуратуры Омской области, в марте этого года надзорное ведомство внесло представление муниципалитету, которое не проводило ремонтные работы на данном мемориале. После этого власти заключили контракт об устранении повреждений на объекте, которые частично уже были проведены.