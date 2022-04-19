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8 минут назад

Члена "Хизб ут-Тахрир" из Крыма осудили на 17 лет колонии

ТАСС

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Крыма Эмиля Зиядинова, принимавшего участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Члена "Хизб ут-Тахрир" из Крыма осудили на 17 лет колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что мужчину осудили за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ "Приготовление к насильственному захвату или насильственному удержанию власти".

Суд установил, что мужчина, будучи членом террористической организации, в ноябре 2019 года организовал в Крыму деятельность ее структурного подразделения. Зиядинов склонял жителей полуострова к участию в деятельности "Хизб ут-Тахрир" и вовлек в ячейку неустановленных лиц. При этом он вел скрытую деятельность по созданию условий для насильственного захвата власти и изменения Конституционного строя России. Мужчина руководил структурой до задержания сотрудниками ФСБ России в июле 2020 года.

В судебном заседании Зиядинов виновным себя не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Происшествия,Хизб-ут-Тахрир,ФСБ,
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