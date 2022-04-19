В Гонконге вынесли приговор откусившему ухо депутату во время протестов

Безработный мужчина, напавший с ножом на группу людей и откусивший ухо депутату районного совета в Гонконге, приговорен судом к 14,5 годам тюрьмы. Как сообщила во вторник радиостанция RTHK, на сегодняшний день это самый суровый приговор, вынесенный по делу о массовых беспорядках 2019 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Злоумышленник сам не принимал участия в антиправительственных протестных акциях. Он затеял конфликт на почве политических разногласий в торговом центре, вокруг которого тогда проходили демонстрации. Нанеся раны трем людям, он также причинил увечье местному депутату райсовета от оппозиционной Демократической партии Эндрю Чю, откусив ему ухо, когда тот попытался схватить и остановить преступника.