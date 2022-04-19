Российский танкер с 19 моряками задержали в Греции

В Греции задержан российский танкер Pegas с 19 моряками на борту. Танкер стоит на якоре в бухте Каристоса около острова Эвбея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей.
Как уточняется, танкер был задержан по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности. Такие меры предусмотрены в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России.
Из-за механических повреждений танкер сопровождался буксиром в направлении полуострова Пелопоннес. Там нефть должны были перегрузить на другой танкер, однако из-за неблагоприятных погодных условий судно встало на якорь близ Каристоса. Уточняется, что задержание касается только самого судна, а не его груза.
Напомним, с 17 апреля российским судам запрещено входить в порты государств Евросоюза, где имеются морские или речные порты. Как подсчитали в Еврокомиссии, сейчас действует 2873 торговых корабля с российским флагом, все они попадут под санкции. При этом решение не будет распространяться на суда, которые подали сигнал SOS. Решение о допуске таких кораблей будет приниматься индивидуально.
Также государства могут в порядке исключения принимать суда, которые перевозят энергоносители, продукты питания и фармацевтические препараты в страны ЕС