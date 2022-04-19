В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Российский танкер с 19 моряками задержали в Греции

Елена Прошина

В Греции задержан российский танкер Pegas с 19 моряками на борту. Танкер стоит на якоре в бухте Каристоса около острова Эвбея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей.

Российский танкер с 19 моряками задержали в Греции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, танкер был задержан по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности. Такие меры предусмотрены в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России.

Из-за механических повреждений танкер сопровождался буксиром в направлении полуострова Пелопоннес. Там нефть должны были перегрузить на другой танкер, однако из-за неблагоприятных погодных условий судно встало на якорь близ Каристоса. Уточняется, что задержание касается только самого судна, а не его груза.

Напомним, с 17 апреля российским судам запрещено входить в порты государств Евросоюза, где имеются морские или речные порты. Как подсчитали в Еврокомиссии, сейчас действует 2873 торговых корабля с российским флагом, все они попадут под санкции. При этом решение не будет распространяться на суда, которые подали сигнал SOS. Решение о допуске таких кораблей будет приниматься индивидуально.

Также государства могут в порядке исключения принимать суда, которые перевозят энергоносители, продукты питания и фармацевтические препараты в страны ЕС

Происшествия,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители