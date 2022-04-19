Российский танкер с 19 моряками задержали в Греции

В Греции задержан российский танкер Pegas с 19 моряками на борту. Танкер стоит на якоре в бухте Каристоса около острова Эвбея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей.

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Как уточняется, танкер был задержан по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности. Такие меры предусмотрены в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России.

Из-за механических повреждений танкер сопровождался буксиром в направлении полуострова Пелопоннес. Там нефть должны были перегрузить на другой танкер, однако из-за неблагоприятных погодных условий судно встало на якорь близ Каристоса. Уточняется, что задержание касается только самого судна, а не его груза.

Напомним, с 17 апреля российским судам запрещено входить в порты государств Евросоюза, где имеются морские или речные порты. Как подсчитали в Еврокомиссии, сейчас действует 2873 торговых корабля с российским флагом, все они попадут под санкции. При этом решение не будет распространяться на суда, которые подали сигнал SOS. Решение о допуске таких кораблей будет приниматься индивидуально.