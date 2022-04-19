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1 час назад

Опубликовано видео пожара на туристическом судне в Египте

Александр Кузьмин

Пожар произошел на туристическом судне в Египте. ЧП у берегов Хургады сняли на видео его невольные свидетели. Запись появилась в распоряжении Telegram-канала Mash.

«Туристическое судно горит на подходах к порту Хургады, сообщают наши отпускные подписчики. Все пассажиры борта спасены, пострадавших нет. Соседние мореплаватели отправили свои лодки для эвакуации», – отмечает источник.

По предварительной информации на борту судна находились 20 человек. О причинах возникновения пожара пока не сообщается.

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