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1 час назад

Туристическое судно загорелось в море под Хургадой

Елена Прошина

В Египте на подходах к порту Хургады загорелось туристическое судно. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

Туристическое судно загорелось в море под Хургадой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, все пассажиры были спасены, пострадавших нет. Соседние мореплаватели отправили свои лодки для эвакуации. По словам свидетелей, всего на борту было порядка 20 человек. Причины возгорания выясняются.

Ранее в одном из отелей Хургады произошло массовое отравление туристов. Всего было госпитализировано 40 человек. Среди пострадавших были, в основном, дети. По словам одной из постоялиц, отравление произошло из-за водопроводной воды, которой туристы отеля умывались и полоскали рот.

После инцидента египетские власти санкционировали проверки курортных отелей и заведений общепита на предмет соблюдения санитарных мер. Заведениям, которые не соблюдают санитарные протоколы, грозили серьезные меры, включая отзыв лицензии и приостановку деятельности.

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