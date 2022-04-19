Туристическое судно загорелось в море под Хургадой

В Египте на подходах к порту Хургады загорелось туристическое судно. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточняется, все пассажиры были спасены, пострадавших нет. Соседние мореплаватели отправили свои лодки для эвакуации. По словам свидетелей, всего на борту было порядка 20 человек. Причины возгорания выясняются.

Ранее в одном из отелей Хургады произошло массовое отравление туристов. Всего было госпитализировано 40 человек. Среди пострадавших были, в основном, дети. По словам одной из постоялиц, отравление произошло из-за водопроводной воды, которой туристы отеля умывались и полоскали рот.