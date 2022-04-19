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1 час назад

Выбросившую дочь в мусоропровод москвичку заключили под стражу

Lenta.ruиещё 5

Бутырский суд Москвы избрал меру пресечения женщине, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Выбросившую дочь в мусоропровод москвичку заключили под стражу
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

Решение об аресте фигурантки дела принято по ходатайству следователя. Ее заключили под стражу до 14 июня.

Женщине 1979 года рождения предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

14 апреля в помещении мусоропровода жилого дома на Северном бульваре была обнаружена новорожденная девочка. Мать проживает в этом же доме. Младенца госпитализировали. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

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