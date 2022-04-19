Выбросившую дочь в мусоропровод москвичку заключили под стражу

Бутырский суд Москвы избрал меру пресечения женщине, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Решение об аресте фигурантки дела принято по ходатайству следователя. Ее заключили под стражу до 14 июня.

Женщине 1979 года рождения предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).