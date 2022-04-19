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47 минут назад

В Москве задержаны заработавшие 370 млн рублей лжебанкиры. Видео

Александр Кузьмин

В Москве по подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны три человека – неоднократно судимый мужчина и две женщины. Об этом сообщает официальный представитель МВД Росси Ирина Волк.

«Оперативниками установлено, что злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 %». – отмечает официальный представитель ведомства.

По предварительной информации, оборот незаконного бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а доход от криминальной деятельности превысил 370 миллионов рублей.

Происшествия,Криминал,Видео,
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