В России разоблачили сеть подпольных мастерских по переделке оружия

Она работала в 33 субъектах страны, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД и Росгвардией провели операции в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Кемеровской, Курганской, Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в других регионах России.
«Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, подделывающих и сбывающих оружие в подпольных мастерских», — говорится в сообщении.
В результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
В ФСБ добавили, что продолжают работу по борьбе с незаконным изготовлением и сбытом оружия.