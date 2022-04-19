В России разоблачили сеть подпольных мастерских по переделке оружия

Она работала в 33 субъектах страны, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД и Росгвардией провели операции в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Кемеровской, Курганской, Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в других регионах России.