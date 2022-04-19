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46 минут назад

В России разоблачили сеть подпольных мастерских по переделке оружия

Говорит Москваиещё 2

Она работала в 33 субъектах страны, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД и Росгвардией провели операции в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Кемеровской, Курганской, Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в других регионах России.

В России разоблачили сеть подпольных мастерских по переделке оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, подделывающих и сбывающих оружие в подпольных мастерских», — говорится в сообщении.

В результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

В ФСБ добавили, что продолжают работу по борьбе с незаконным изготовлением и сбытом оружия.

Происшествия,Росгвардия,ФСБ,
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