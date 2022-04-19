Трехнедельный труп обнаружили в коллекторе в центре Москвы

Труп умершего три недели назад мужчины нашли в коллекторе в центре Москвы на Болотной площади. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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По информации источника, тело обнаружил бездомный, который искал место для ночлега. Прибывшие на место правоохранители сообщили, что умерший был одет в камуфляжную куртку и спортивные штаны. В коллекторе также было оборудовано спальное место, рядом лежали личные вещи и бутылки из-под спиртного.

По данным экспертизы, мужчина умер около трех недель назад. Тело отправили в морг. На данный момент выясняются детали случившегося, проводится проверка.