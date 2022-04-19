Трехнедельный труп обнаружили в коллекторе в центре Москвы

Труп умершего три недели назад мужчины нашли в коллекторе в центре Москвы на Болотной площади. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По информации источника, тело обнаружил бездомный, который искал место для ночлега. Прибывшие на место правоохранители сообщили, что умерший был одет в камуфляжную куртку и спортивные штаны. В коллекторе также было оборудовано спальное место, рядом лежали личные вещи и бутылки из-под спиртного.
По данным экспертизы, мужчина умер около трех недель назад. Тело отправили в морг. На данный момент выясняются детали случившегося, проводится проверка.
Ранее пролежавший несколько дней труп 60-летней шансонье-певицы Анны Жуковой обнаружили в ее квартире в Москве.