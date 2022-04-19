В Кабуле прогремели два взрыва

В Кабуле на территории школ прогремели два взрыва, погибли шесть человек, десятки пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Оба взрыва произошли в западной части города – один в школе «Мумтаз», другой - в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.

«Шесть человек погибли и десятки получили ранения», - рассказал источник агентства.