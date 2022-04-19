Появились кадры с места украинского обстрела в Белгородской области

В сети появились кадры разрушений после, предположительно, обстрела села Головчино в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Они опубликованы в местной группе во «ВКонтакте», сообщает РЕН ТВ.

На фотографии видно, что кирпичная стена дома частично разрушена, рядом со зданиями лежит гора обломков.

Об обстреле Украиной белгородского села Головчино стало известно утром во вторник, 19 апреля. По словам губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, пострадала местная жительница, которой оказывают необходимую помощь. Он добавил, что в селе идет подомовой обход, также есть разрушения инфраструктуры. Гладков выехал на место происшествия.

"Белгород — это интересно"/vk.com

На прошлой неделе Белгородская область также подверглась обстрелу со стороны Украины — ВСУ атаковали село Журавлевка, тогда пострадал один местный житель. Помимо этого, украинские войска обстреляли приграничное село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. Никто не пострадал, разрушений не было зафиксировано.