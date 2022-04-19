Мошенники стали обманывать россиян "с помощью" вузов

С начала 2022 года сотрудники российских компаний стали получать мошеннические письма от лица известных вузов в 200 раз чаще. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

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Как говорится в сообщении, в январе специалисты зафиксировали несколько десятков подобных писем в день. При этом 13 апреля их количество увеличилось до 2 тысяч. Указанная дата стала пиком активности мошенников, использующих новую схему.

В компании пояснили, что злоумышленник может представиться подрядчиком или сотрудником известного российского университета и сообщить, что выслал на почту некое «предложение» с указанным бюджетом. Он также может предложить посмотреть заказ или прайс-лист во вложении. Когда пользователь открывает соответствующие документы, запускается вирус, с помощью которого мошенник может загружать в систему любые файлы и выгружать из нее персональные данные, включая пароли и документы. Кроме того, злоумышленник получает возможность запустить команды для дальнейшего заражения системы.

В «Лаборатории Касперского» предупредили, что вредоносные письма были написаны в том числе от имени МГУ им. М. В. Ломоносова, Рейнско-Вестфальского технического университета города Ахена, Бухарестского университета Румынии и других учебных заведений.