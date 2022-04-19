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26 минут назад

Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области

Елена Прошина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Украина начала обстрел местности близ границы села Головчино.

Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области
Фото: ТАССТАСС

Есть разрушения, информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что в настоящий момент в селе Головчино идет подомовой обход и обязался предоставить более подробную информацию позднее.

Происшествия,Конфликты,Армия,Вячеслав Гладков,
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