Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Украина начала обстрел местности близ границы села Головчино.
Есть разрушения, информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области.
«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет», — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что в настоящий момент в селе Головчино идет подомовой обход и обязался предоставить более подробную информацию позднее.