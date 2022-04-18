Застрявшие в Африке российские моряки вернутся в Россию за свой счет

Экипаж застрявшего в Мавритании рыболовецкого траулера «Архимед» хочет вернуться домой за свой счет. Об этом сообщила РЕН ТВ председатель Калининградской организации Российского профсоюза моряков Людмила Измалкова.
«В конце следующей недели моряки собираются покинуть судно и добираться своим ходом домой», - рассказала Измалкова.
По ее словам, экипаж судна состоит из 50 человек, 27 из которых граждане России, 10 – белорусы, 13 – литовцы. У владельца судна закончилась лицензия на ловлю рыбы, моряки застряли у берегов Мавритании. Уже месяц владелец не выходит на связь, у экипажа заканчивается топливо и еда, несколько человек заболели.
Консул России в Мавритании оказывает экипажу содействие в покупке обратных билетов, при этом покупка осуществляется за счет самих моряков. Планируется, что на следующей неделе экипаж сможет покинуть судно и выехать домой.
Траулер «Архимед» был построен в 1979 году и ходит под флагом Анголы.