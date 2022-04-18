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32 минуты назад

Застрявшие в Африке российские моряки вернутся в Россию за свой счет

Вероника Полынина

Экипаж застрявшего в Мавритании рыболовецкого траулера «Архимед» хочет вернуться домой за свой счет. Об этом сообщила РЕН ТВ председатель Калининградской организации Российского профсоюза моряков Людмила Измалкова.

Застрявшие в Африке российские моряки вернутся в Россию за свой счет
Фото: © Flickr / Embassy of Equatorial Guinea© Flickr / Embassy of Equatorial Guinea

«В конце следующей недели моряки собираются покинуть судно и добираться своим ходом домой», - рассказала Измалкова.

По ее словам, экипаж судна состоит из 50 человек, 27 из которых граждане России, 10 – белорусы, 13 – литовцы. У владельца судна закончилась лицензия на ловлю рыбы, моряки застряли у берегов Мавритании. Уже месяц владелец не выходит на связь, у экипажа заканчивается топливо и еда, несколько человек заболели.

Консул России в Мавритании оказывает экипажу содействие в покупке обратных билетов, при этом покупка осуществляется за счет самих моряков. Планируется, что на следующей неделе экипаж сможет покинуть судно и выехать домой.

Траулер «Архимед» был построен в 1979 году и ходит под флагом Анголы.

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