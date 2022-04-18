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20 минут назад

Бывший вице-президент Газпромбанка, убивший жену и дочь, владел 13 единицами оружия

ТАССиещё 1

Мужчина, убивший в квартире в Москве жену и дочь, владел 13 единицами оружия, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

У расстрелявшего семью банкира нашли целый арсенал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области, мужчина являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия, в том числе нарезного, гладкоствольного и ограниченного поражения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, по предварительной информации, убил в квартире жилого дома свою жену и ребенка. Причиной мог стать бытовой конфликт.

Названа основная версия гибели семьи банкира в Москве

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, тела обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что они не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри. По словам Ивановой, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а затем покончил с собой.

Происшествия,Владислав Аваев,Юлия Иванова,Следственный комитет,Росгвардия,Газпромбанк,
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