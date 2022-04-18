У расстрелявшего семью банкира нашли целый арсенал

"По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области, мужчина являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия, в том числе нарезного, гладкоствольного и ограниченного поражения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев , по предварительной информации, убил в квартире жилого дома свою жену и ребенка. Причиной мог стать бытовой конфликт.

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, тела обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что они не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри. По словам Ивановой, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а затем покончил с собой.