У расстрелявшего семью банкира нашли целый арсенал

Мужчина, убивший в квартире в Москве жену и дочь, владел 13 единицами оружия, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
"По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области, мужчина являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия, в том числе нарезного, гладкоствольного и ограниченного поражения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, по предварительной информации, убил в квартире жилого дома свою жену и ребенка. Причиной мог стать бытовой конфликт.
Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, тела обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что они не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри. По словам Ивановой, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а затем покончил с собой.