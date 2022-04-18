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51 минуту назад

Массовая драка в центре Петербурга попала на видео

Александр Кузьмин

Массовая драка произошла у бара на Полтавской улице в центре Санкт-Петербурга. Конфликт завязался между посетителями бара «Джельсомино» ранним утром воскресенья, 17 апреля. Потасовку засняла камера видеонаблюдения, запись с которой оказалось в распоряжении ЛенТВ24.

По данным источника в правоохранительных органах, толпа неизвестных избила 47-летнего мужчину. Прохожие вызвали на место экстренные службы, а один из свидетелей происшествия выстрелил в воздух из травматического пистолета «Гранд Пауэр», чтобы напугать нападавших и прекратить драку.

С места происшествия в 04:46 бригада скорой помощи забрала пострадавшего. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга с формированием очагов контузии в лобных долях. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Происшествия,Видео,
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