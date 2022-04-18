Массовая драка в центре Петербурга попала на видео

Массовая драка произошла у бара на Полтавской улице в центре Санкт-Петербурга. Конфликт завязался между посетителями бара «Джельсомино» ранним утром воскресенья, 17 апреля. Потасовку засняла камера видеонаблюдения, запись с которой оказалось в распоряжении ЛенТВ24.

По данным источника в правоохранительных органах, толпа неизвестных избила 47-летнего мужчину. Прохожие вызвали на место экстренные службы, а один из свидетелей происшествия выстрелил в воздух из травматического пистолета «Гранд Пауэр», чтобы напугать нападавших и прекратить драку.