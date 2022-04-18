Сирены воздушной тревоги прозвучали близ сектора Газа на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник в ряде районов на юге Израиля близ границы с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены ПВО прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в заявлении.
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник вечером одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля. Ракету перехватила система ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении.