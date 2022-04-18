Опубликовано видео с места убийства семьи банкира в Москве

Тела погибших обнаружила родственница, узнавшая от семейного водителя и няни, что те не могут попасть в запертую изнутри квартиру. «В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а после застрелился сам», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.