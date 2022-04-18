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11 минут назад

Опубликовано видео с места убийства семьи банкира в Москве

Александр Кузьмин

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК) по Москве опубликовало видео с места двойного убийства и самоубийства на западе Москвы в своем Telegram-канале. В понедельник, 18 апреля, в квартире на Университетском проспекте были найдены тела женщины, мужчины и ребенка с огнестрельными ранениями.

Тела погибших обнаружила родственница, узнавшая от семейного водителя и няни, что те не могут попасть в запертую изнутри квартиру. «В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а после застрелился сам», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

По информации телеграм-канала Baza, 47-летняя жена Аваева была беременна не от него. Бизнесмен узнал об измене, расправился с женой и 13-летней дочерью, а затем покончил с собой.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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