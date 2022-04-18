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1 час назад

СК завершил расследование дела об изнасиловании девушки бойцом ММА Новоселовым

Газета.Ruиещё 6

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК России) по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении бойца смешанных единоборств Максима Новоселова. Он подозревается в совершении насильственных преступлений в отношении 18-летней девушки. Об этом сообщает Telegram-канал ГСУ СК России по Москве.

СК расследовал дело об изнасиловании бойцом ММА Новоселовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Столичными следователями оперативно проведен комплекс необходимых следственных действий, допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированных ему преступлениях», — сказано в заявлении.

Дело было передано в суд.

Напомним, что одна из девушек обратилась в полицию и заявила, что ее вместе с подругой в неизвестном направлении увозят несколько мужчин. Также она рассказала, что ее подруга была изнасилована.

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Вскоре сотрудникам правопорядка удалось остановить машину, в которой находились девушки. Находившихся в транспортном средстве мужчин задержали. СК требовал заключить Новоселова под стражу. Стоит отметить, что боец ранее уже отбывал заключение в местах лишения свободы. Он отсидел 14 лет за убийство.

Происшествия,Максим Новоселов,Следственный комитет,
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