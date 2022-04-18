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1 час назад

Россиянин с любовницей избивал дочь руками и ремнем до судорог

Lenta.ru

В Новороссийске мужчина вместе с любовницей до судорог избивал свою трехлетнюю дочь от прошлого брака. Об этом сообщается на сайте краевого суда Краснодарского края.

Отец с любовницей избивал свою трехлетнюю дочь до судорог
Фото: ТАССТАСС

По данным суда, ребенка начали избивать из-за того, что у него не сложились отношения с мачехой. Сожители избивали трехлетнюю девочку руками и ремнем, а также запирали ее в комнате.

Из приговора суда следует, что дочь мужчины подолгу стояла в углу. Постоянный стресс вызвал у нее судорожные приступы.

Во время судебного заседания россиянин защищал сожительницу и просил ее оправдать. Мужчину приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на срок четыре года и два месяца, его любовницу — на пять лет и восемь месяцев.

Ранее в Дагестане мачеха до смерти забила четырехлетнюю падчерицу. Из-за полученных травм девочку госпитализировали, через несколько дней она умерла в больнице — смерть наступила из-за тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.

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