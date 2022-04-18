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1 час назад

У берегов Тайваня зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3

ТАСС

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник в Тихом океане, у южного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова.

У берегов Тайваня зарегистрировали землетрясение
Фото: ТАССТАСС

Эпицентр подземных толчков находился в 145 км южнее города Тайдун, очаг залегал на глубине 35,6 км под морским дном. Колебания почвы ощущались на территории уездов Пиндун и Тайдун. Данных о пострадавших, ущербе и угрозе цунами не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

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