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26 минут назад

Дворец правосудия эвакуировали в Ставрополе из-за угрозы взрыва

ТАССиещё 1

Посетителей и сотрудников Дворца правосудия эвакуировали в Ставрополе из-за сообщения о минировании. На место выехали сотрудники экстренных служб, проинформировали ТАСС в администрации города.

В Ставрополе из-за угрозы взрыва эвакуировали дврец правосудия
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

"На электронную почту Дворца правосудия в 14:24 пришло письмо о том, что здание заминировано. Направлены службы экстренного реагирования", - сказали в администрации.

В здании Дворца правосудия расположены три районных суда: Октябрьский, Ленинский и Промышленный. Все сотрудники и посетители эвакуированы. Проводится обследование здания.

В администрации пояснили, что в понедельник в городе также поступили сообщения о минировании нескольких торговых центров. Здания обследованы кинологической службой, все вызовы оказались ложными.

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