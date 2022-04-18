В Ставрополе из-за угрозы взрыва эвакуировали дврец правосудия

Посетителей и сотрудников Дворца правосудия эвакуировали в Ставрополе из-за сообщения о минировании. На место выехали сотрудники экстренных служб, проинформировали ТАСС в администрации города.

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"На электронную почту Дворца правосудия в 14:24 пришло письмо о том, что здание заминировано. Направлены службы экстренного реагирования", - сказали в администрации.

В здании Дворца правосудия расположены три районных суда: Октябрьский, Ленинский и Промышленный. Все сотрудники и посетители эвакуированы. Проводится обследование здания.