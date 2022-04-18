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1 час назад

Пожар в историческом доме в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин

Рано утром в самом центре Петербурга произошел пожар в историческом доме на Миллионной улице. Об этом сообщает "Фонтанка".

Площадь возгорания оказалась небольшой, но чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилась лестница.

Информация о пожаре по адресу: Миллионная улица, дом 12, поступила на пульт дежурного «01» в 07:34, сообщили утром 18 апреля в городском управлении МЧС.

В 08:03 пожар был локализован. К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.

Происшествия,Пожары,Видео,
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