Пожар в историческом доме в Петербурге показали на видео

Рано утром в самом центре Петербурга произошел пожар в историческом доме на Миллионной улице. Об этом сообщает "Фонтанка".

Площадь возгорания оказалась небольшой, но чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилась лестница.

Информация о пожаре по адресу: Миллионная улица, дом 12, поступила на пульт дежурного «01» в 07:34, сообщили утром 18 апреля в городском управлении МЧС.

В 08:03 пожар был локализован. К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы техники и 19 человек личного состава.