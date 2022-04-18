В Москве найдена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка»

Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева найдена убитой на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Как уточняется, страшная находка была обнаружена в квартире дома на Университетском проспекте. По предварительной версии, убийства совершил глава семьи. Предполагается, что 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. Такой вывод можно было сделать, потому что оружие лежало в его руках.

Тела обнаружила родственница Аваевых. Ранее она не смогла связаться с ними по телефону из-за чего приехала к ним домой. В квартире был беспорядок, тела взрослых находились в одной комнате, тело ребенка — в другой. В настоящий момент причины произошедшего выясняются.