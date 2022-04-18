В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
29 минут назад

В Москве найдена убитой семья экс-вице-президента «Газпромбанка»

Елена Прошина

Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева найдена убитой на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве найдена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, страшная находка была обнаружена в квартире дома на Университетском проспекте. По предварительной версии, убийства совершил глава семьи. Предполагается, что 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. Такой вывод можно было сделать, потому что оружие лежало в его руках.

Тела обнаружила родственница Аваевых. Ранее она не смогла связаться с ними по телефону из-за чего приехала к ним домой. В квартире был беспорядок, тела взрослых находились в одной комнате, тело ребенка — в другой. В настоящий момент причины произошедшего выясняются.

Ранее на северо-востоке Москвы 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сильно избил свою супругу. От полученных травм женщина скончалась. На допросе подозреваемый полностью признал вину.

Происшествия,Газпромбанк,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители