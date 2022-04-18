В Таллине повредили советский памятник Воину-освободителю

Вандалы повредили памятник Воину-освободителю на военном кладбище в Эстонии. Как сообщает РИА Новости, неустановленные лица попытались испортить мемориал в Таллине, также известный как «Бронзовый солдат», поздним вечером 12 апреля.

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Как рассказал оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару, информация об акте вандализма поступила утром 18 апреля. Дату и время происшествия удалось установить с помощью камер видеонаблюдения.

Ару подчеркнул, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти павших. Он отметил, что существует множество способов выразить свое мнение, однако «вандализм в отношении памятника, безусловно, не подходит для этого».

«В данном случае вандализм в отношении памятника является преступлением», — добавил правоохранитель.