В Таллине повредили советский памятник Воину-освободителю

Вандалы повредили памятник Воину-освободителю на военном кладбище в Эстонии. Как сообщает РИА Новости, неустановленные лица попытались испортить мемориал в Таллине, также известный как «Бронзовый солдат», поздним вечером 12 апреля.
Как рассказал оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару, информация об акте вандализма поступила утром 18 апреля. Дату и время происшествия удалось установить с помощью камер видеонаблюдения.
Ару подчеркнул, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти павших. Он отметил, что существует множество способов выразить свое мнение, однако «вандализм в отношении памятника, безусловно, не подходит для этого».
«В данном случае вандализм в отношении памятника является преступлением», — добавил правоохранитель.
Отметим, что это не первый случай вандализма в отношении памятников советским солдатам в Эстонии. Ранее посольство РФ в стране сообщало, что 7 апреля злоумышленники измазали белой краской памятник на братской могиле советского воинского захоронения в парке Раху города Тапа, а 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя.