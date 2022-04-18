В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

В Таллине повредили советский памятник Воину-освободителю

Елена Прошина

Вандалы повредили памятник Воину-освободителю на военном кладбище в Эстонии. Как сообщает РИА Новости, неустановленные лица попытались испортить мемориал в Таллине, также известный как «Бронзовый солдат», поздним вечером 12 апреля.

В Таллине повредили советский памятник Воину-освободителю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару, информация об акте вандализма поступила утром 18 апреля. Дату и время происшествия удалось установить с помощью камер видеонаблюдения.

Ару подчеркнул, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти павших. Он отметил, что существует множество способов выразить свое мнение, однако «вандализм в отношении памятника, безусловно, не подходит для этого».

«В данном случае вандализм в отношении памятника является преступлением», — добавил правоохранитель.

Отметим, что это не первый случай вандализма в отношении памятников советским солдатам в Эстонии. Ранее посольство РФ в стране сообщало, что 7 апреля злоумышленники измазали белой краской памятник на братской могиле советского воинского захоронения в парке Раху города Тапа, а 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители